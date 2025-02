V Krškem lani za spodbude gospodarstvu 1,2 milijona evrov

Krško, 7. februarja - V mestni občini Krško so lani za spodbujanje gospodarske dejavnosti namenili 1,2 milijona evrov. Sredstva so usmerili v financiranje podpornih institucij podjetjem, subvencije malemu gospodarstvu in razvoj poslovnih con. Med večjimi naložbami v letošnjem letu načrtujejo razvoj poslovne cone Vrbina, kjer bo nastal podjetniški inkubator.