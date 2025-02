Rusija poroča o zavzetju industrijskega mesta Toreck

Kijev, 7. februarja - Rusija je danes sporočila, da so njene sile sile zavzele mesto Toreck v ukrajinski regiji Doneck, kjer so pred tem več mesecev potekali siloviti spopadi. Gre za zavzetje največjega izmed mest, o katerih je v zadnjih mesecih poročala Rusija, in bi ji lahko omogočilo oviranje ukrajinskih dobavnih verig, poroča francoska tiskovna agencija AFP.