Objavljen razpis za kompetenčni center v lesni industriji

Ljubljana, 7. februarja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je v današnjem uradnem listu objavilo razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za letošnje in prihodnje leto. Okvirna višina sredstev je do 800.000 evrov. Rok za oddajo vloge je 3. marec.