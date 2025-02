Slovenija kritična do ameriških sankcij proti ICC

Ljubljana, 7. februarja - Sankcije ZDA proti Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC) so popolno zanikanje zgodovine in ignoriranje prava kot temelja mednarodnih odnosov, je danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar in uvedbo sankcij obsodila. Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve pa so sporočili, da odločitev ZDA Slovenija obžaluje.