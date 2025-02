Ljubljana, 7. februarja - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju zvišali. Indeks SBI TOP je se je okrepil za 1,45 odstotka in se oblikoval pri 1952,32 točke. Borzni posredniki so sklenili za nekaj manj kot 15 milijonov evrov prometa.