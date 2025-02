Zasedanje Evropskega parlamenta prihodnji teden v znamenju ZDA, Ukrajine in Srbije

Strasbourg, 9. februarja - Evropski poslanci bodo na februarskem plenarnem zasedanju, ki se začenja v ponedeljek, med drugim razpravljali o stanju trgovinskih odnosov med EU in ZDA ter morebitni uvedbi carin, ki jih je napovedal predsednik ZDA Donald Trump. Na dnevnem redu so še politična kriza v Srbiji, podpora Ukrajini in delovni program Evropske komisije za leto 2025.