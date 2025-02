V agenciji Usaid naj bi delovno mesto ohranilo manj kot tri odstotke zaposlenih

Washington, 7. februarja - Osebje v Agenciji ZDA za mednarodni razvoj (Usaid) naj bi se po načrtih administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa zmanjšalo z več kot 10.000 na manj kot 300. Delovna mesta naj bi med drugim ohranili zaposleni na področjih zdravstvene in humanitarne podpore, so časniku New York Times v četrtek povedali viri, ki želijo ostati anonimni.