Na koroški licitaciji lesa tudi letos pričakujejo veliko ponudb in dobre cene

Slovenj Gradec/Kočevje, 7. februarja - Na letošnji koroški licitaciji vrednejših sortimentov lesa so organizatorji zbrali 6523 hlodov v skupni izmeri nekaj manj kot 7000 kubičnih metrov. Med njimi je nekaj zelo velikih hlodov, po ocenah so nekateri tudi zelo lepi. Danes so ob 10. uri začeli odpiranje ponudb, pričakujejo jih veliko. Rezultati licitacije bodo znani 27. februarja.