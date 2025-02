Kordež: Tem športnikom nobena stvar ni težka

Pokljuka, 7. februarja - Pokljuka v teh dneh gosti svetovno prvenstvo v parabiatlonu, prvo tovrstno tekmovanje pod okriljem Mednarodne biatlonske zveze. Vodja tekmovanja je nekdanji reprezentant v smučarskem teku in dolgoletni pokljuški delavec Matej Kordež, ki pravi, da je organizacija SP seveda izziv, predvsem pa ga navdušuje odnos parabiatloncev do športa in življenja.