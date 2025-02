ICC po sankcijah ZDA obljublja nadaljevanje iskanja pravice žrtvam grozodejstev

Haag/Bruselj/Ženeva, 7. februarja - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je danes obsodilo sankcije ZDA proti njihovim uradnikom in obljubilo, da bo še naprej zagotavljalo pravico žrtvam grozodejstev. Sankcije je obsodila tudi Evropska unija, Združeni narodi pa so predsednika ZDA Donalda Trumpa pozvali, naj si glede sankcij premisli. Odločitev ZDA so medtem pozdravili v Izraelu.