Izteče se rok za prijavo na razpis za generalnega direktorja Zpiza

Ljubljana, 10. februarja - Danes se bo iztekel rok za prijavo na razpis za generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Kandidati morajo imeti končan študij druge stopnje in najmanj osem let delovnih izkušenj na delovnih mestih, ki potrjujejo strokovne, organizacijske in vodilne sposobnosti za opravljanje te funkcije.