Marič: Lahko se zgodi dober dan naših tekmovalcev

Pokljuka, 7. februarja - Slovenska biatlonska reprezentanca se konec tedna odpravlja na svetovno prvenstvo v švicarski Lenzerheide. Trener Janez Marič vnaprej izpostavlja, da kolajn ne more napovedovati, v isti sapi pa dodaja, da je ob dobri dnevni formi in ugodnem razpletu tekme možno tudi to.