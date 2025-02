Slovenija od leta 2000 energetsko učinkovitost izboljšala za tretjino

Ljubljana, 7. februarja - Indeks energetske učinkovitosti Slovenije se je od leta 2000 do leta 2022 izboljšal za 36 odstotkov, država se uvršča na 14. mesto med 27 državami EU, so ugotovili raziskovalci IJS v okviru evropskega projekta ODYSSEE-MURE. K izboljšanju so najbolj pripomogla gospodinjstva, sledita industrija in promet.