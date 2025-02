Nevarni voznik pod vplivom drog grozil policistom

Ajdovščina, 7. februarja - V Ajdovščini je 24-letni voznik v ponedeljek bežal pred policisti in zaradi nevarne vožnje in neprilagojene hitrosti trčil v robnik. Vozil je brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom prepovedanih drog. Ob prijetju je grozil policistom, ki so proti njemu uporabili prisilna sredstva. Sodnik je zanj odredil pripor, so sporočili s PU Nova Gorica.