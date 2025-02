Snežne razmere v visokogorju

V senčnih predelih je ponekod ob stiku rahlega snega s trdo podlago prisotna šibka plast, ob obremenitvi se lahko sproži manjši snežni plaz. Vetru izpostavljene lege so spihane, snežni zameti so predvsem na severnih in vzhodnih straneh grebenov in prevalov ter v grapah. Težava so pomrznjene in poledenele snežne površine, brez uporabe ustrezne opreme je verjetnost zdrsa velika. Pod okoli 2300 metri je snežna odeja večinoma stabilna, le v zavetrnih legah so tu in tam manjše snežne akumulacije, ki se lahko na strmih pobočjih pod obremenitvijo speljejo in povzročijo padec ali zdrs po trdi podlagi.

Snežna odeja se je v zadnjih dveh dneh počasi preobražala, hitrejša preobrazba je bila na prisojnih pobočjih. Včeraj se je ohladilo, predvsem na prisojah je nastala skorja. Z izjemo naših najvišjih vrhov je spodnja plast snega na debelo pomrznila in zdrži veliko obremenitev - tudi v zametih in na zelo strmih pobočjih. Na najvišjih vršacih take trde plasti verjetno ni, zato se tam ob veliki obremenitvi posebno v zametih še lahko preobremeni katero od šibkih mest globlje v snežni odeji. Na trdi podlagi se ponekod v zatišnih in bolj senčnih legah najde okoli 20 centimetrov bolj rahlega snega.

Danes se v sredogorju nahaja nizka oblačnost, ki sega do nadmorske višine okoli 2100 metrov. Popoldne se bo oblačnost ponekod trgala. Višje v visokogorju bo tudi popoldne delno jasno, občasno bo povečana visoka koprenasta oblačnost. Zapihal bo šibak do zmeren južni do jugozahodni veter. Razmeroma mrzlo bo. Temperatura na 1500 metrih in 2500 metrih bo okoli -7 stopinj Celzija.

Ob koncu tedna bomo prešli pod vpliv manjše vremenske motnje. Oblačno in megleno bo z občasnimi padavinami. V soboto bo meja sneženja sprva na nadmorski višini okoli 1100 metrov, v nedeljo se bo nekoliko dvignila. V soboto bo predvsem v visokogorju pihal zmeren jugozahodnik, veter bo v nedeljo oslabel. Temperatura na 1500 metrih bo v nedeljo okoli 2, na 2500 metrih okoli -3 stopinje Celzija. V visokogorju Julijcev bo skupaj padlo okoli 10 centimetrov snega. Nižje bo padal moker sneg, zato se ga ne bo nabralo prav veliko. Na območju Kamniško-Savinjskih Alp bodo količine padavin predvidoma zelo majhne. Zadnje napovedi tudi za ponedeljek kažejo na bolj oblačno vreme in možnost rahlih padavin. Nekoliko se bo ohladilo.

Ob koncu tedna se razmere ne bodo bistveno spremenile. V sredogorju se bo zaradi odjuge snežna odeja ojužila in tudi malo talila. Višje bo snežna odeja ostala pomrznjena. V visokogorju bo zmeren jugozahodnik prenašal manjše količine rahlega snega in na izpostavljenih mestih gradil manjše klože.