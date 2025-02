Na Dolenjskem in v Beli krajini se povečujejo finančne stiske ljudi

Novo mesto, 8. februarja - Na Dolenjskem in v Beli krajini je brezposelnost v zadnjih letih upadala, v zadnjem času pa z nakazujočo se krizo v gospodarstvu zaznavajo obraten trend. "Pozna se že, da ima vedno več ljudi težave na finančnem področju in da delovnih mest morda že zmanjkuje," pravi vodja novomeškega CSD Alen Pust. Ob tem dodaja, da so pri njih pripravljeni.