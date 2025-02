Ljubljanska borza dopoldne tik pod izhodiščem

Ljubljana, 7. februarja - Ljubljanska borza je dopoldanski del trgovanja sklenila tik pod izhodiščem. Indeks SBI TOP je bil namreč ob 11.30 0,01 odstotka pod gladino. V prvi kotaciji izgubljajo delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav, v plusu pa so delnice Save Re. Ostali vrednostni papirji so na izhodišču. Najbolj prometne so delnice Krke in NLB.