Monografija Prešeren, politika in poezija Igorja Grdine o zadnjem letu pesnikovega življenja

Ljubljana, 7. februarja - V Narodni in univerzitetni knjižnici so predstavili znanstveno monografijo Igorja Grdine z naslovom Prešeren, politika in poezija. Grdina v monografiji osmišlja in v širši kontekst prelomnega časa postavlja Prešernovo življenje in delo. Dogodke in osebnosti političnega in kulturnega življa tistega časa vpenja v zgodbo pesnikovega življenja.