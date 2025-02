Charles Barkley na tekmi zvezdnikov stavi na evropske moči

New York, 7. februarja - Nekdanji košarkarski zvezdniki v severnoameriški ligi NBA Charles Barkley, Shaquille O'Neal in Kenny Smith so izbrali igralce za tekmo all-star, ki bo 16. februarja v San Franciscu. Letošnja tekma zvezdnikov bo prvič v zgodovini v obliki mini turnirja s štirimi ekipami, na tekmi pa bo slavila ekipa, ki prva dosegla oziroma presegla 40 točk.