V Rusiji prijeli domnevne ukrajinske agentke

Moskva, 7. februarja - Ruska varnostna služba (FSB) je danes sporočila, da je prijela štiri ženske, ki naj bi bile agentke ukrajinskih posebnih služb in naj bi v Rusiji pripravljale napade na energetsko infrastrukturo ter višje častnike obrambnega ministrstva. Po navedbah FSB so ženske priznale, grozi pa jim do 30 let zapora.