Z Luv festom Ljubljana v znamenju ljubezni, umetnosti in vandranja

Ljubljana, 8. februarja - Na današnji kulturni praznik se v Ljubljani začenja tretji festival ljubezni, umetnosti in vandranja Luv fest. Večtedenski festival, ki ga bodo sklenili 12. marca, ponuja okoli 200 kulturnih dogodkov, ustvarjalnih delavnic, tečajev in vodenih ogledov. Ljubezensko obarvano ponudbo pripravljajo tudi nekateri ljubljanski hoteli in restavracije.