Vreme: Pretežno oblačno, več jasnine na Primorskem

Ljubljana, 7. februarja - Danes bo pretežno oblačno. Več jasnine bo na Primorskem, kjer bo dopoldne še pihala šibka burja. Popoldne se bo oblačnost tudi v notranjosti prehodno trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo večinoma oblačno. Predvsem v južni in zahodni Sloveniji bo občasno možen rahel dež. Zjutraj na Notranjskem in Kočevskem ni povsem izključen pojav poledice. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo zjutraj bo rahel dež na zahodu ponehal. Čez dan bo pretežno oblačno, a suho vreme. V ponedeljek bo sprva delno jasno z nekaj megle po nižinah, popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad severno in vzhodno Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Na njegovem obrobju k nam od jugovzhoda doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Nekaj več jasnine bo ob severnem Jadranu, kjer bo burja oslabela. V nedeljo se bo pooblačilo, le na avstrijskem Koroškem bo še delno jasno. Čez dan bo predvsem ob severnem Jadranu rahlo deževalo.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi zmerno obremenilen, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.