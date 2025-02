Nemčija ob številnih primerih vandalizma sumi na rusko vmešavanje v volitve

Berlin/Ulm, 7. februarja - V Nemčiji preiskujejo številne primere vandalizma - na več sto avtomobilov po vsej državi so neznanci nalepili nalepke z obrazom vodje stranke Zelenih Roberta Habecka. Številni jezni Nemci so okrivili okoljske aktiviste, preiskovalci pa sumijo, da bi lahko šlo za vmešavanje Rusije in poskuse, da bi pred bližajočimi se volitvami očrnili Zelene.