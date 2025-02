Jezerniki na krilih učinkovitega Jamesa boljši od bojevnikov

New York, 7. februarja - Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu premagali Golden State Warriors s 120:112. Pri novih delodajalcih slovenskega košarkarskega virtuoza Luke Dončića je blestel 40-letni veteran LeBron James, ki je dosegel kar 42 točk, lepemu točkovnemu izkupičku pa je dodal še 17 skokov in osem podaj.