Ukrajina pripravljena vzpostaviti humanitarne koridorje v regiji Kursk

Kijev/Moskva, 7. februarja - Iz Kijeva so v četrtek sporočili, da so pripravljeni vzpostaviti humanitarne koridorje iz obmejne regije Kursk, ki jo delno zaseda ukrajinska vojska, za evakuacijo civilistov proti notranjosti Rusije, če bi Moskva to želela. V Kremlju se na ponudbo niso želeli javno odzvati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.