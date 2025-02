Amazon z dobičkom in prihodki presegel pričakovanja, delnice vseeno navzdol

New York, 7. februarja - Ameriški spletni trgovec Amazon je v zadnjem četrtletju lanskega leta ustvaril 20 milijard dolarjev dobička, kar je skoraj dvakrat več kot konec leta 2023, njegovi prihodki pa so porasli za deset odstotkov na 187,8 milijarde dolarjev. Številke so presegle pričakovanja analitikov Wall Streeta, delnice Amazona pa so se na koncu kljub temu pocenile.