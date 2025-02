Newyorške borze končale mešano

New York, 6. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Tečaji delnic na Wall Streetu so po objavi nekoliko nižjih dobičkov velikih ameriških podjetij nekoliko padli, kar je potegnilo vrednost indeksa Dow Jones navzdol, boljše rezultate pa so sporočala tehnološka podjetja. To pa je pozitivno vplivalo na indeks Nasdaq.