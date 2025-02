Zvezni sodnik začasno podaljšal rok za odstope uslužbencev ameriške vlade

Boston, 6. februarja - Ameriški zvezni sodnik George O'Toole je danes začasno najmanj do ponedeljka podaljšal rok za odložene prekinitve delovnega razmerja, ki jih je zveznim uslužbencem ponudila vlada predsednika Donalda Trumpa. Zaposleni so dobili ultimat, da do nocoj podajo odstope v zameno za plače za naslednjih osem mesecev.