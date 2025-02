Pogrešajo 61-letnega Makedonca z območja Voklega

Ljubljana, 6. februarja - Pogrešajo 61-letnega Dragija Spasova, državljana Makedonije, ki je začasno nastanjen na območju Voklega. Nazadnje so ga videli danes okoli 15. ure na območju Zgornjega Brnika. Po podatkih policije je običajno hodil peš na relaciji Voklo-Šenčur. Ima specifično hojo in hodi počasi. Gre za osebo potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe.