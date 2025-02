Evropske borze večinoma v zelenem, cene evra in nafte navzdol

Frankfurt/Pariz/London, 6. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. K temu so jih poleg umirjanja napetosti na področju carin spodbudile objave poslovnih rezultatov nekaterih podjetij. Osrednja indeksa v Londonu in Frankfurtu sta dosegla rekordni vrednosti. Evro je v primerjavi z dolarjem padel, znižale so se tudi cene nafte.