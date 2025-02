Inšpektorat za delo lani izrekel za preko štiri milijone evrov glob

Ljubljana, 9. februarja - Inšpektorat RS za delo je lani zabeležil rast števila inšpekcijskih pregledov in kršitev, izrekel pa je tudi več glob, skupaj za 4,02 milijona evrov. Ob tem je ustavil kadrovski odliv in izboljšal odnose med zaposlenimi, so za STA pojasnili pristojni. Sindikati kljub temu ostajajo kritični. Moti jih zlasti slaba odzivnost inšpektorjev.