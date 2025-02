V Ljubljani policisti posredovali zaradi osebe, ki je odklanjala nujno zdravniško pomoč

Ljubljana, 6. februarja - Policiste so okoli 12.30 napotili na pomoč zdravstvenemu osebju na Tržaško cesto v Ljubljani, kjer so imeli postopek z osebo, ki je odklanjala nujno zdravniško pomoč. Ob njihovem prihodu se je z vozilom odpeljala, čeprav so ji to poskušali preprečiti. Potem ko so jo nazadnje ustavili na Poti rdečega križa, pa so jo predali v zdravstveno oskrbo.