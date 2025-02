Ministrstvo in policija v proučitev nadaljnjih možnostih glede lokacije sojenj na Gospodarskem razstavišču

Ljubljana, 7. februarja - Sojenje obtoženim v zadevi Kavaški klan spremljajo tudi kritike o neustreznosti lokacije sojenja na Gospodarskem razstavišču. Na to je v dopisu pravosodni ministrici in predsedniku vrhovnega sodišča pred kratkim opozorila tudi sodnica Klavdija Bercieri. S pravosodnega ministrstva so sporočili, da bodo s policijo proučili nadaljnje možnosti.