Vreme: V zahodni Sloveniji precej jasno, drugod bo večinoma oblačno

Ljubljana, 6. februarja - Zvečer bo v zahodni Sloveniji še precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Drugod bo večinoma oblačno. Ponoči se bo oblačnost tudi v zahodnih krajih nekoliko povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, v krajih z burjo okoli 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem. Popoldne se bo oblačnost tudi v notranjosti trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem ob šibki burji do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo večinoma oblačno, popoldne in zvečer lahko predvsem v jugozahodni in zahodni Sloveniji rahlo dežuje. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho vreme.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka se iznad zahodne Evrope pomika proti Skandinaviji. K nam s severovzhodnimi vetrovi doteka bolj vlažen in tudi hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno oblačno, le v krajih zahodno od nas in ob severnem Jadranu bo sprva še jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo ob severnem Jadranu, kjer bo burja oslabela.