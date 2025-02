V Bruslju v novem streljanju huje ranjen moški

Bruselj, 6. februarja - Pri bruseljski postaji podzemne železnice Clemenceau je bil davi v streljanju huje ranjen moški, storilce še iščejo, poročajo tiskovne agencije. Po sredinem incidentu pri isti postaji, ko sta moška z avtomatskima puškama streljala v zrak in nato pobegnila, in streljanju v okrožju Saint-Josse je to tretji strelski obračun v Bruslju v zadnjem dnevu.