Ljubljanska borza: Indeks malenkost porasel

Ljubljana, 6. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je tretji dan zapored zvišal. Pridobil je 0,13 odstotka, najbolj pa so se podražile delnice Cinkarne Celje. Sklenjenih je bilo za 1,7 milijona evrov poslov, pri čemer so vlagatelji največ povpraševali po delnicah Krke, ki so se pocenile za skoraj odstotek.