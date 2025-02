Zagotovljeno dodatnih 1,5 milijona evrov za izvedbo EPK 2025

Ljubljana, 6. februarja - Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim potrjuje javni interes države, da podpre izvedbo Evropske prestolnice kulture 2025 (EPK 2025) v Novi Gorici in Gorici. Za nemoteno izvedbo projekta bo javni zavod GO! 2025 v letošnjem letu prejel dodatnih 1,5 milijona evrov, in sicer iz integralnega dela proračuna ministrstva za kulturo.