ZZZS: Ugotavljanje utemeljenosti do nege stvar strokovne presoje pediatra

Maribor/Ljubljana, 6. februarja - Pediatri v mariborskem zdravstvenem domu so se po poročanju časnika Večer odločili, da bolniških staležev staršev brez pregleda otrok v ambulanti ne bodo več omogočali. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) so za STA pojasnili, da je ugotavljanje utemeljenosti do nege stvar strokovne presoje pediatra. Množičnih zlorab ne opažajo.