Bruselj nasprotuje prisilnemu razseljevanju Palestincev

Bruselj, 6. februarja - EU ostaja zavezana rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu, so danes v odzivu na izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa glede prevzema Gaze poudarili na Evropski komisiji. Dodali so, da je Gaza sestavni del bodoče palestinske države, in spomnili, da je predsednica komisije v preteklosti izrazila nasprotovanje prisilnemu razseljevanju Palestincev.