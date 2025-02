ZN opozarjajo na zaostrovanje humanitarne krize in spopadov v Sudanu

Port Sudan, 6. februarja - Zaradi stopnjevanja nasilja sta sudanski zvezni državi Južni Kordofan in Modri Nil na robu katastrofe, so danes sporočili Združeni narodi. V državi so prejšnji teden izbruhnili spopadi med pripadniki sudanske vojske in frakcijo Sudanskega ljudskega osvobodilnega gibanja-sever (SPLM-N). Samo v mestu Kadugli je doslej umrlo najmanj 80 ljudi.