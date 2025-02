Življenje plezalca po gorski nesreči na območju Krima ogroženo

Ljubljana, 6. februarja - Na območju Krima se je v sredo dopoldne zgodila gorska nesreča, v kateri je plezalec padel pri plezanju v steni in se hudo poškodoval. Po nudenju pomoči na kraju nesreče, so ga s helikopterjem pripeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.