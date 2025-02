Policisti v hišni preiskavi zasegli večjo količino prepovedanih drog

Ljubljana, 6. februarja - Policisti so v torek pri 34-letnem osumljencu opravili hišno preiskavo, v kateri so našli in zasegli okoli deset kilogramov konoplje, 100 gramov kokaina, 300 gramov heroina in več kot 450 tablet steroidov ter pripomočke za preprodajo drog. Predvidoma danes ga bodo privedli pred preiskovalnega sodnika, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.