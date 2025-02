V nadaljevanju sojenja Arkliniču pričali prijatelji in sorodniki ter izvedenka patologinja

Ptuj, 6. februarja - Na Okrožnem sodišču na Ptuju se je danes nadaljevalo sojenje 38-letnemu Tomažu Arkliniču iz Markovcev, obdolženemu sodelovanja pri umoru svoje žene, ki jo je marca lani ubila Aleksandra Škamlec in umor tudi priznala. Mnenje je podala sodna izvedenka patologije, pričali so tudi sestra umorjene ter več družinskih prijateljev in sorodnikov.