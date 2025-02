Prenos v živo - izjava za medije poslanke NSi Čadonič Špelič

Ljubljana, 6. februarja - V video servisu STA bo danes ob 12.15 dostopen prenos v živo izjave za medije poslanke NSi in predsednice odbora DZ za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Vide Čadonič Špelič, ki se bo odzvala na delovanje in zapoznelo obveščanje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o prisotnosti bolezni modrikastega jezika pri govedu v Sloveniji.