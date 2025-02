Ljubljana, 6. februarja - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldne obstal na izhodišču. Dražijo se delnice Cinkarne, Petrola, Telekoma, Save Re, Triglava in Luke, navzdol pa drsijo delnice Luke in Krke. Vlagatelji največ zanimanja kažejo za delnice Krke, Cinkarne in NLB.