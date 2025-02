Kansas City v lovu na hat-trick naslovov v ligi NFL znova proti Philadelphii

pripravil Gorazd Jukovič

New Orleans, 6. februarja - V New Orleansu se bo iz nedelje na ponedeljek odvil največji enodnevni športni dogodek na svetu, finale lige ameriškega nogometa NFL. V tokratnem super bowlu se bosta v ponovitvi finala izpred dveh let srečali Kansas City Chiefs in Philadelphia Eagles. Ekipa iz Kansas Cityja je od takrat v finalu neporažena in lovi zgodovinski hat-trick zmag.