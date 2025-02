Na več hrvaških šolah obvestila o bombah

Zagreb, 6. februarja - Številne šole na Hrvaškem so minulo noč prejele obvestilo, da imajo v stavbi morda nameščene eksplozivne naprave, so sporočile oblasti. Šole so evakuirali in vanje poslali pirotehnike. Nekatere so že pregledali in ugotovili, da nevarnosti ni. Sporočila naj bi sicer vsebovala islamistično vsebino, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.