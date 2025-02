Ameriški pisatelj Dan Brown z novo knjigo The Secret of Secrets

New York, 10. februarja - Ameriški pisatelj Dan Brown bo 9. septembra 22 let po knjižnem fenomenu Da Vincijeva šifra in osem let po zadnjem naslovu Origin izdal šesto knjigo o profesorju simbologije Robertu Langdonu The Secret of Secrets, poročajo tuje tiskovne agencije. Profesor v romanu raziskuje skriven projekt, ki lahko spodbije vsa dosedanja spoznanja o človeškem umu.