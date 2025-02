Letna inflacija januarja napredovala na dva odstotka

Ljubljana, 6. februarja - Rast cen se je v začetku leta 2025 nekoliko pospešila, v januarju so statistiki zaznali letno stopnjo inflacije v višini dveh odstotkov, potem ko je bila decembra lani 1,9-odstotna. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin znižale za 0,4 odstotka, kar je predvsem posledica zimskih razprodaj oblačil in obutve.