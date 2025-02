V CD ljubljanska premiera uprizoritve po Jančarjevem romanu In ljubezen tudi

Ljubljana, 7. februarja - V Cankarjevem domu (CD) bo drevi ljubljanska premiera gledališke uprizoritve po romanu In ljubezen tudi Draga Jančarja, ki je koprodukcija Drame SNG Maribor in CD. Predstava o mariborski zgodbi z zgodovinsko, vojno in ljubezensko vsebino v odrski priredbi režiserja Luke Marcena kaže uničujočo moč ljubezni ter sovraštva in intimne usode ljudi.